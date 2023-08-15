Сварщик из Новосибирской области Данил Волошин погиб на спецоперации

Житель Черепановского района Новосибирской области Данил Волошин погиб в зоне СВО. Фото: https://vk.com/cherepanovskiynso

Житель Черепановского района Новосибирской области Данил Волошин погиб в зоне СВО. Трагическую новость опубликовали в группе районной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Сибиряку было 22 года. Он родился 23 января 2001 года в рабочем поселке Посевная.

В 2009 году молодой человек окончил Бердский политехнический колледж. Данил освоил специальность «Электрогазосварщик».

− Проходил срочную военную службу в рядах Российской армии, в сентябре 2022 был мобилизован. Данил Алексеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, − говорится в публикации.

Во вторник, 15 августа, прошли похороны новосибирца.

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