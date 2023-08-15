Новосибирцам рассказали, как поменялся образ современного пожилого человека

За последние пару лет образ пожилого человека в России кардинально изменился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние пару лет образ пожилого человека в России кардинально изменился. Теперь это не дедушки и бабушки, которые постоянно сидят дома, а активные люди, желающие быть частью социума. Об этих изменениях рассказала глава Минтруда НСО Елена Бахарева.

− Это люди с другим уровнем потребностей, активности и интересов. И для того, чтобы их поддержать, нам пришлось полностью переформатировать работу министерства. Людям уже не интересно прийти, чтобы получить компенсацию за коммунальные услуги, − им нужны общение, клубы по интересам, развлечение и туризм, − цитируют Елену Бахареву «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Так, в регионе работает Новосибирский областной геронтологический центр. В нем успешно реализуется проект «Серебряный возраст», целью которого является расширение возможностей для организации досуга старшего поколения.

В Центре действует 15 социальных сервисов. Среди опций, которые там предлагают – возможность найти собственный стиль в школе имиджа, разговоры о жизни в психологическом клубе, обмен полезными советами с садоводами и многое другое.

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