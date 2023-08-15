В Новосибирске из-за сильного ливня затопило Академгородок

В новосибирском Академгородке затопило гаражи. Фото: скриншот из видео «АСТ-54 Black»

В новосибирском Академгородке затопило гаражи. Вода хлынула после сильного ливня в ночь на 15 августа.

Публикация появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По словам очевидцев, залило гаражи, расположенные рядом с домом № 4 по улице Рубиновой.

− Смотровые ямы полностью заполнились водой, − говорят владельцы боксов.

В комментариях местные жители отметили, что потоп происходит там чуть ли не каждый год во время ливней.

− Там всегда так − как сильный дождь, все топит, − написала одна из интернет-пользовательниц.

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