230 мероприятий на 4 дня: представлена программа юбилейного форума «Технопром-2023»

В общей сложности участников форума ждет около 230 мероприятий. Фото: «Технопром-2023»

На юбилейном X Международном форуме технологического развития «Технопром» в Новосибирской области представят ключевые научные достижения российских регионов. Мероприятия пройдут в период с 22 по 25 августа. В общей сложности участников ждет около 230 мероприятий, регистрацию прошли более 17 тысяч человек.

О программе форума рассказала на пресс-конференции 15 августа замгубернатора НСО Ирина Мануйлова. По ее словам, «Технопром-2023» посетят гости из 77 регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Например, на форум приедет большая делегация из Белоруссии.

− Основной задачей форума остается обеспечение технологического суверенитета страны, решение вопросов взаимодействия науки и индустрии. Большое внимание в деловой, выставочной, образовательной, культурной частях программы форума будет уделено регионам, которые представят свои прорывные проекты, − отметила Ирина Мануйлова.

В рамках форума пройдет заседание комиссии Госсовета по направлению «Наука». Возглавляет ее губернатор Андрей Травников.

Генеральный партнер «Технопрома» − компания «Газпромнефть». Среди партнеров – НИЦ «Курчатовский институт» и АО «Росатом».

На форуме представят цифровые технологии, современные разработки в сферах агробиотехнологии, медицины и многих других. Кроме того, там будет организована презентация белорусских станкостроительных компаний. Среди участников форума – делегации из стран ШОС и БРИКС.

Напомним, X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» организовали для того, чтобы эффективно использовать научный и инновационный потенциал Новосибирской области. 21 марта губернатор региона Андрей Травников подписал распоряжение правительства о проведении форума. Узнать полную программу и зарегистрироваться для участия можно на сайте «Технопрома-2023».

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