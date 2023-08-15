Новосибирец получил штраф за незаконный запуск беспилотника

Житель Новосибирска без разрешения запустил квадрокоптер и получил штраф.
Фото: Александр ГЛУЗ
Житель Новосибирска без разрешения запустил квадрокоптер и получил штраф. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
История произошла в июне 2023 года. Находясь в Центральном районе Новосибирска, мужчина запустил беспилотник. Оказалось, что БПЛА не был поставлен на государственный учет. Кроме того, новосибирец не получил разрешения на выполнение полета от уполномоченного органа обслуживания воздушного движения, а также от органа местного самоуправления.
В итоге сибиряка привлекли к административной ответственности по части второй статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства) и части пятой статьи 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет).
Теперь местный житель должен будет заплатить более 32 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер