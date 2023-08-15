Новосибирец получил штраф за незаконный запуск беспилотника

Житель Новосибирска без разрешения запустил квадрокоптер и получил штраф. Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Новосибирска без разрешения запустил квадрокоптер и получил штраф. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

История произошла в июне 2023 года. Находясь в Центральном районе Новосибирска, мужчина запустил беспилотник. Оказалось, что БПЛА не был поставлен на государственный учет. Кроме того, новосибирец не получил разрешения на выполнение полета от уполномоченного органа обслуживания воздушного движения, а также от органа местного самоуправления.

В итоге сибиряка привлекли к административной ответственности по части второй статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства) и части пятой статьи 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет).

Теперь местный житель должен будет заплатить более 32 тысяч рублей.

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