Был пьяный: в Новосибирской области мужчина попал под тепловоз

В результате наезда пострадал 42-летний мужчина.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области маневровый тепловоз наехал на мужчину. ЧП произошло на железнодорожной станции Баган во вторник, 15 августа.
Сообщение поступило в дежурную часть Омского линейного управления МВД России.
− По предварительным данным, пострадавший находился на путях в состоянии алкогольного опьянения, − рассказали в УТ МВД России по СФО.
В результате наезда пострадал 42-летний мужчина. Какие травмы он получил − неизвестно.
На место выехала следственно-оперативная группа Омской транспортной полиции.
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