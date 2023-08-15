Был пьяный: в Новосибирской области мужчина попал под тепловоз

В результате наезда пострадал 42-летний мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области маневровый тепловоз наехал на мужчину. ЧП произошло на железнодорожной станции Баган во вторник, 15 августа.

Сообщение поступило в дежурную часть Омского линейного управления МВД России.

− По предварительным данным, пострадавший находился на путях в состоянии алкогольного опьянения, − рассказали в УТ МВД России по СФО.

В результате наезда пострадал 42-летний мужчина. Какие травмы он получил − неизвестно.

На место выехала следственно-оперативная группа Омской транспортной полиции.

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