«А потом мы сидим без горячей воды»: двое новосибирцев украли трубу отопления

Мужчины унесли трубу со стройплощадки. Фото: АСТ-54 Black
В Ленинском районе Новосибирска двое мужчин унесли трубу отопления с ремонтной площадки. Произошло все возле дома на улице Невельского, 1/1. Похищение попало на камеру местного жителя.
На кадрах видно, как двое парней вытащили из котлована металлическую трубу и понесли ее через трамвайные рельсы.
— А потом удивляемся, почему так долго всё в городе ремонтируют, — пишет автор видео.
— Я в шоке, а потом пол-Ленинского района будет сидеть без горячей воды и отопления зимой, — ответили ему другие пользователи.
Предположительно, трубу воры намеревались сдать на металлолом.
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