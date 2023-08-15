«А потом мы сидим без горячей воды»: двое новосибирцев украли трубу отопления

Мужчины унесли трубу со стройплощадки. Фото: АСТ-54 Black

В Ленинском районе Новосибирска двое мужчин унесли трубу отопления с ремонтной площадки. Произошло все возле дома на улице Невельского, 1/1. Похищение попало на камеру местного жителя.

На кадрах видно, как двое парней вытащили из котлована металлическую трубу и понесли ее через трамвайные рельсы.

— А потом удивляемся, почему так долго всё в городе ремонтируют, — пишет автор видео.

— Я в шоке, а потом пол-Ленинского района будет сидеть без горячей воды и отопления зимой, — ответили ему другие пользователи.

Предположительно, трубу воры намеревались сдать на металлолом.

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