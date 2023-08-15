В Новосибирской области клещи укусили почти 200 человек за неделю

Всего с середины весны клещи укусили больше 15 тысяч новосибирцев.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Роспотребнадзор рассказал, как обстоит ситуация с клещами в Новосибирской области на начало августа. За неделю с 2 по 8 августа их укусам подверглись 186 человек.
— Наибольшее количество зарегистрировано на территориях Новосибирского района (31), Искитимского района (29), Мошковского района (20). В Новосибирске — на территории Первомайского (26), Заельцовского (8) и Советского районов (4), — сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала эпидсезона весной клещи укусили 15 140 человек. 131 пострадавший заболели клещевым вирусным энцефалитом, ещё 95 человек — клещевым боррелиозом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер