В Новосибирской области клещи укусили почти 200 человек за неделю

Всего с середины весны клещи укусили больше 15 тысяч новосибирцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор рассказал, как обстоит ситуация с клещами в Новосибирской области на начало августа. За неделю с 2 по 8 августа их укусам подверглись 186 человек.

— Наибольшее количество зарегистрировано на территориях Новосибирского района (31), Искитимского района (29), Мошковского района (20). В Новосибирске — на территории Первомайского (26), Заельцовского (8) и Советского районов (4), — сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона весной клещи укусили 15 140 человек. 131 пострадавший заболели клещевым вирусным энцефалитом, ещё 95 человек — клещевым боррелиозом.

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