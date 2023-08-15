В Новосибирске ищут родных мужчины, лежащего в военном госпитале

В Новосибирске ищут родственников мужчины, лежащего в военном госпитале. Фото: ДоброСпас-Новосибирск»

В Новосибирске ищут родственников мужчины, лежащего в военном госпитале. Объявление об этом появилось в группе Вконтакте «ПОИСК ЛЮДЕЙ». Там же сообщается, что мужчина — потерявший память боец.

Ориентировка с его фотографией и объявлением о поисках родственников также разместили у себя волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

Если вы узнали мужчину с фото или владеете какой-либо информацией о родственниках мужчины, свяжитесь с волонтерами по телефонам 8-933-026-37-57, 8-953-887-17-77 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber