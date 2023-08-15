Алтайца оштрафовали на курение на борту самолета Хабаровск-Новосибирск

На борту самолета Хабаровск-Новосибирск поймали курильщика. Фото: Кадр из видео/УТ МВД по СФО

На борту самолета Хабаровск-Новосибирск поймали курильщика. 32-летний житель Алтайского края не смог удержаться и решил покурить прямо во время полета.

— Прибывшие на борт самолета сотрудники транспортной полиции установили, что 32-летний житель Алтайского края во время перелета курил в туалетной комнате лайнера табачное изделие, — сообщили в УТ МВД по СФО.

В отношении мужчины составили протокол за нарушение запрета курения в отдельных территориях, помещениях и объектах. За пренебрежение запретами пассажиру пришлось заплатить штраф.

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