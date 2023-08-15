Алтайца оштрафовали на курение на борту самолета Хабаровск-Новосибирск

На борту самолета Хабаровск-Новосибирск поймали курильщика. Фото: Кадр из видео/УТ МВД по СФО
На борту самолета Хабаровск-Новосибирск поймали курильщика. 32-летний житель Алтайского края не смог удержаться и решил покурить прямо во время полета.
— Прибывшие на борт самолета сотрудники транспортной полиции установили, что 32-летний житель Алтайского края во время перелета курил в туалетной комнате лайнера табачное изделие, — сообщили в УТ МВД по СФО.
В отношении мужчины составили протокол за нарушение запрета курения в отдельных территориях, помещениях и объектах. За пренебрежение запретами пассажиру пришлось заплатить штраф.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер