«Ходит, смотрит на девушек»: новосибирцы пожаловались на эксгибициониста около школы

Новосибирцы пожаловались в полицию на эксгибициониста. Фото: Влад Комяков

Жители Новосибирска пожаловались на эксгибициониста, которого часто замечали около школы в микрорайоне Стрижи. Об этом сибиряки написали в соцсетях.

— Микрорайон Стрижи, прям рядом со школой ходит ублюдок и утоляет свои потребности, смотря на девушек. Очень страшно за деток, они тут играют, бегают, учатся, — пишет телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили КП-Новосибирск, что по данному факту поступило обращение в полицию.

— Сотрудники полиции на место выезжали. Мужчины в указанном месте не обнаружили. Граждане, сообщившие об инциденте, опрошены. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Наряды будут приближены к указанному участку местности для отработки информации, — пояснили в полиции.

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