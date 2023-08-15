Дожди и +18 градусов обещают синоптики в Новосибирске

До конца недели в городе будет пасмурно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
До конца недели в Новосибирске будут лить дожди и стоять холод. В ночь на вторник, 15 августа, синоптики обещают +9...+11 градусов, а днём +16...+18.
— Будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью будет +7...+12 градусов, днём +14...+19. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, ночью по востоку местами умеренные. Утром местами туманы.
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