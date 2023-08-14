В Новосибирск 17 августа придет магнитная буря

Новосибирцев ожидает магнитная буря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцев ожидает магнитная буря в четверг, 17 августа. Такие данные приводит лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, изменения в магнитосфере будут достигать уровня g1, что оценивается как слабая магнитная буря. И все же, к подобным явлениям стоит внимательно отнестись людям метеозависимым, страдающим заболеваниями сердца, а также пожилым и детям.

Синоптики же, в свою очередь, обещают 17 августа возвращение в Новосибирскую область тепла вплоть до +23 градусов. При этом, в регионе также ожидается пасмурная погода, дожди и порывы ветра до 14 метров в секунду.

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