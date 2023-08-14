В Новосибирске прокуратура через суд добился глюкометра для ребенка-диабетика

В Новосибирске прокуратура через суд добилась глюкометра для ребенка-диабетика. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске прокуратура через суд добилась глюкометра для ребенка, страдающего сахарным диабетом. Изначально ему не выдали необходимый медприбор.

— Установлено, что несовершеннолетнему, имеющему заболевание «сахарный диабет 1 типа», не выдано изделие медицинского назначения, необходимое по жизненным показателям, — сообщили в ведомстве.

Прокурор города обратился в суд с иском к минздраву, обязывая ведомство бесплатно предоставить ребенку нужное ему медизделие. Суд иск удовлетворил.

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