«У родных беда, нужны деньги»: в Новосибирске подростка будут судить за телефонное мошенничество почти на 2 миллиона

Подростка будут судить за телефонное мошенничество почти на 2 миллиона рублей.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирской области подростка будут судить за телефонное мошенничество почти на 2 миллиона рублей. Он звонил людям и убеждал их, что их близкие попали в беду.
— По версии следствия, обвиняемый и неустановленные в ходе следствия лица, звонили жителям города Новосибирска и сообщали заведомо ложные и вымышленные сведения о том, что их близкие родственники оказались в сложной ситуации, требующей денег, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.
Всего с января по март 2023 года благодаря таким звонкам люди лишились более 1,7 миллиона рублей.
Подростка обвиняют сразу по двум уголовным статьям: мошенничество и грабеж. Его дело направили в Ленинский районный суд.
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