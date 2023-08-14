В Толмачево из-за непогоды задержали вылет четырех рейсов

В Толмачево задержали вылет четырех рейсов. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Толмачево из-за непогоды утром в понедельник, 14 августа, задержали четыре рейса. Некоторые пассажиры пробыли в аэропорту почти сутки. Прокуратура начала проверку по данному факту.

— По причине неблагоприятных метеоусловий и позднего прибытия воздушных судов объявлена задержка 4 рейсов авиакомпаний «Сибирь» в город Мирный, «Якутия» в город Сочи, «Алроса» в город Москву, «Флай Уан Армения» в город Ереван (Армения) с наибольшей продолжительностью свыше 23 часов, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокуратура проверит, были ли соблюдены все права пассажиров, которые полагаются им при задержке рейса.

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