В Новосибирск к концу недели вернется тепло до +23 градусов

В Новосибирске к концу недели вернется тепло вплоть до +23 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске к концу недели вернется тепло вплоть до +23 градусов. Об этом сообщают синоптики.

— Во вторник, 15 августа, потеплеет до +14…+19 градусов днем, +7…+12 градусов ночью. Погода будет облачная, местами возможны дожди, утром туманы, ветер будет со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В среду, 16 августа температура воздуха днем поднимется до +16…+21 градуса, местами возможны дожди. В четверг, 17 августа, потеплеет до +18…+23 градусов, в отдельных районах возможны дожди.

Сервис Яндекс. Погода обещает сибирякам менее теплую, но более сухую погоду. Так, по прогнозам местных синоптиков, температура воздуха не поднимется выше +17…+19 градусов. Но дожди обещают только на 15-16 августа. В четверг будет пасмурная, но сухая погода.

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