В Новосибирске с 16 августа меняется схема движения маршрутки № 8

В Новосибирске с 16 августа изменится схема движение маршрутки № 8. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 16 августа изменится схема движение маршрутки № 8. Теперь транспорт будет ездить с одного берега на другой через аквапарк до микрорайона Ясная Берег.

Теперь отъезжать маршрутка будет от метро «Золотая Нива», а не от остановки «Автопорт Калининский». И ехать будет через микрорайон Ясный Берег. Об этом сообщает компания-перевозчик ПАТП 1118. По словам перевозчика, изменения были внесены для большего комфорта населения.

До 16 августа маршрут будет ходить по старой схеме.

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