Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 13:00

В Новосибирске с 16 августа меняется схема движения маршрутки № 8

Теперь маршрутка будет ездить через аквапарк до Ясного Берега
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске с 16 августа изменится схема движение маршрутки № 8.

В Новосибирске с 16 августа изменится схема движение маршрутки № 8.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 16 августа изменится схема движение маршрутки № 8. Теперь транспорт будет ездить с одного берега на другой через аквапарк до микрорайона Ясная Берег.

Теперь отъезжать маршрутка будет от метро «Золотая Нива», а не от остановки «Автопорт Калининский». И ехать будет через микрорайон Ясный Берег. Об этом сообщает компания-перевозчик ПАТП 1118. По словам перевозчика, изменения были внесены для большего комфорта населения.

До 16 августа маршрут будет ходить по старой схеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber