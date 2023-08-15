В Новосибирске наказали врача за просроченное лекарство пациентке с панкреатитом

Девушке не заменили лекарство.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирский минздрав наказал врача, выдавшего просроченное лекарство девушке с панкреатитом. Об этом сообщили в ведомстве.
- По этому факту в больнице провели внутреннюю проверку, на медработника, выдавшего лекарственный препарат, будет наложено дисциплинарное взыскание, - рассказали в минздраве Новосибирской области.
Напомним, о девушка пожаловалась на врача в соцсетях. Пациентку привезли в больницу с острым панкреатитом. После обследования ей выдали просроченное лекарство. Девушка попросила поменять его, но медик отказался.
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