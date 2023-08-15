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НовостиОбщество15 августа 2023 0:02

В Новосибирске наказали врача за просроченное лекарство пациентке с панкреатитом

Об этом сообщили в минздраве
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Девушке не заменили лекарство.

Девушке не заменили лекарство.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирский минздрав наказал врача, выдавшего просроченное лекарство девушке с панкреатитом. Об этом сообщили в ведомстве.

- По этому факту в больнице провели внутреннюю проверку, на медработника, выдавшего лекарственный препарат, будет наложено дисциплинарное взыскание, - рассказали в минздраве Новосибирской области.

Напомним, о девушка пожаловалась на врача в соцсетях. Пациентку привезли в больницу с острым панкреатитом. После обследования ей выдали просроченное лекарство. Девушка попросила поменять его, но медик отказался.

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