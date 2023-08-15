«Забрали даже туалетную бумагу»: организаторы «Ветра Сибири» выдали свою версию об отмене выступления группы «План Ломоносова»

Группа не выступила на фестивале. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» объяснили, почему группа «План Ломоносова» не выступила вечером 13 августа. Напомним, что сами артисты пояснили, что отказались от выступления, потому что им не дали провести саундчек и настроить инструменты.

Позже появилась и другая сторона произошедшего.

- Все знают, что из-за погодного коллапса нам пришлось всю коммутацию большой сцены переносить на малую, чтобы в субботу состоялся концерт. После концерта в субботу все оборудование за ночь было возвращено на большую сцену и с 6 утра начались репетиции! Мы предупредили все группы о том, что есть технические сложности из-за очень срочного перемонтажа и потому коллективы согласились уменьшить время чека или выступить без него. Группа «План Ломоносова» единственная из всех отказалась пойти навстречу и заявила, что как была договоренность 1 час чека, так они и будут делать, - написали организаторы фестиваля.

Организаторы утверждают, что спустя час саундчека группу попросили покинуть сцену, потому что за ними была очередь. Прошло еще 40 минут, но артисты так и не уходили. Их просили покинуть сцену даже руководство, но они были непреклонны.

- Понимая, что тем самым проведение всего третьего дня становится под угрозой, мы предложили тогда лучше вообще не выступать, чем срывать все выступления всех групп. Мы были уверены, что группа поймет всю важность проблемы и хотя бы ускорится. Но коллектив сообщил, что тогда они согласны отменить выступление, так как они профессионалы и работают только на супер качественном звуке, - продолжают рассказ организаторы.

Дальше – интереснее. Руководители фестиваля рассказали, что из гримерки артисты забрали весь кейтеринг.

- Пошли в гримерку, собрали в пакеты весь кейтеринг, всю еду, который им купили организаторы, а также полотенца, туалетную бумагу, все спиртное и даже уже нарезанные овощи и уехали! – продолжается рассказ. - Мы вполне могли за такой срыв концерта сдать билеты артистов на самолет, выселить группу из гостиницы, взыскать весь гонорар обратно, но вместо этого мы позвонили директору группы и рассказав, что группа хоть и поступила непорядочно по отношению и к зрителям, и к коллегам, и к организаторам, но их можно понять, ведь чтобы сыграть на не до конца настроенной аппаратуре нужно быть профессионалами в музыке.

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