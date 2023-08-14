В пруду новосибирского Академгородка заметили редких водяных курочек

В пруду Новосибирского Академгородка были замечены водяные курочки, или камышницы. Фото: Марина Мезина/"Навигатор"

На днях в пруду Новосибирского Академгородка были замечены водяные курочки, или камышницы. Появление редких для города пернатых прокомментировал орнитолог Алексей Яновский.

— На моей памяти это первое лето, когда жители города заметили в водоемах с кряквами камышниц. Они относятся к отряду журавлеобразных, семейству пастушковых. Как и у других пастушковых, камышницы вьют гнезда в густых зарослях, болотных высоких растениях. Они не очень плодовиты: всего 6-7 яиц, — рассказал Алексей Яновский.

По словам орнитолога, птицы не первый год живут в Новосибирской области, но до этого всегда избегали нахождения и гнездования на городских территориях.

Помимо пруда в Академгородке камышницы облюбовали озеро Каменка. Там они были замечены около двух недель назад, рассказал орнитолог. Однако, если на озере плавали взрослые птицы, то в пруду находились молодые особи.

— Судя по всему, это молодые птицы, так как оперение у них не такое красочное, как у взрослых особей. У взрослой птицы по бокам располагаются белые полосы, а также есть белое подхвостье. То, что в Академгородке увидели молодых птиц — очень хороший признак, значит птицы начали обживать городские водоемы.

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