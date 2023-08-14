Пуму из Нижнего Новгорода привезли в зоопарк Новосибирска

В Новосибирский зоопарк имени Шило привезли самца пумы. Фото: Владимир Габов

В Новосибирский зоопарк имени Шило привезли самца пумы. Животное прибыло в столицу Сибири из Нижнего Новгорода.

Голубоглазому красавчику 11 месяцев. В сентябре ему исполнится год.

− Мы везли его в Новосибирск на автомобиле. В пути были трое суток. Он хорошо перенес дорогу и быстро адаптируется к новому месту, − рассказала зоолог Юлия Коновалова.

Специалист отметила, что самец обладает спокойным нравом и проявляет любопытство. По словам Юлии, мальчик родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо», его выкормила мать. В будущем ему планируют подобрать пару.

На сайте Новосибирского зоопарка сообщили, что пумы не содержатся у них с 2022 года. Хотя работники зверинца имеют большой опыт содержания представителей семейства кошачьих.

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