14-летняя гимнастка из Новосибирска завоевала три «золота» на турнире в Пекине

Новосибирская гимнастка завоевала три «золота» и «серебро». Фото: Пресс-служба академии художественной гимнастики Алины Кабаевой «Небесная грация».

14-летняя Кристина Войтенко из Новосибирска завоевала «золото» на международных соревнованиях в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба академии художественной гимнастики Алины Кабаевой «Небесная грация».

— Гимнастки Академии стали лучшими во всех отдельных видах. Кристина Войтенко победила в упражнениях с лентой, мячом и обручем, Каролина Тарасова из Донецка — с булавами. В многоборье турнира Zhong Ling Cup гимнастки заняли первое и второе места соответственно, – сообщили в академии «Небесная грация».

Чемпионкой турнира среди предюниорок стала Ксения Савинова из Гатчины – она получила четыре «золота» в выступлениях с обручем, мячами, булавами и без предметов. Жюри также наградило спортсменку за лучшую хореографию. Всего спортсменки, представляющие Академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, завоевали 15 медалей, среди них — 10 золотых и 5 серебряных.

12-й Международный турнир Zhong Ling Cup проходил в Пекине с 10 по 13 августа, собрав десятки спортсменок из Китая и Малайзии.

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