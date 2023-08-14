В Новосибирской области 30-летний тракторист погиб, перевернувшись на трассе

Тракторист погиб, перевернувшись в кювете на трассе. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Купинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Утром в понедельник, 14 августа, там опрокинулся трактор.

— В 10:40 30-летний водитель мужчина сел за руль трактора МТЗ без прав и поехал по автодороге «Медяково — Благовещенка» со стороны села Медяково в сторону деревни Камышено, — сообщили в областной Госавтоинспекции. — На 27 километре он съехал в правый кювет и опрокинулся.

Водитель трактора погиб на месте до приезда скорой. На месте происшествия работает экипаж ГИБДД и полиция. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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