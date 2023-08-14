Среди жительниц Новосибирской области растет интерес к покупке новостроек в Москве

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Спрос на новостройки эконом-класса вырос почти на 20%, а спрос на жилье бизнес-класса - на 17,5%. Аналитики отмечают, что спрос во многом формируют жители регионов. Так, Новосибирская область вошла в ТОП-10 регионов, жители которых интересуются недвижимостью в Москве.

Жители столицы Сибири преимущественно смотрели недвижимость эконом-класса - на неё приходилось в 2,2 раза больше запросов, чем на предложения о покупке бизнес-квартир. Покупкой чаще интересовались женщины: так, на представительниц прекрасного пола пришлось 63,5%спроса, на мужчин - 36,5%.

Чаще всего квартиру в столице смотрели новосибирцы с доходом от 75 до 150 тысяч рублей (23,6%), почти столько же было потенциальных покупателей с доходом 45-75 тыс. рублей (22,56%), 17,01% просмотров пришлось на людей с заработной платой от 30 до 45 тысяч в месяц. Что касается возраста тех, кто присматривает недвижимость, то больше всего - 28% - интересовавшихся это люди 35-44 лет, 21% - потенциальные покупатели в возрасте 45-54 года, 17,5% - люди старше 65 лет, 16% - от 54 до 65 лет. Чуть более 13% интереса сгенерировали молодые люди от 25 до 34 лет. На молодежь 18-24 лет приходится всего 4%.

МЕТОДИКА

Исследование проведено на базе обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС. В рамках исследования был изучен спрос абонентов МТС, посещавших интернет-ресурсы застройщиков в Москве и Московской области с период с июня 2022 по июнь 2023 года. В исследовании учитывались пользователи, которые заходили на сайт более 5 раз за указанный период с целью исключить тех, кто осуществлял единичные переходы, в том числе по результатам рекламных кампаний девелоперов.

О МТС ИССЛЕДОВАНИЯ

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