Полиция задержала парня, выстрелившего в новосибирца из травмата

В Новосибирске задержали парня, который выстрелил в 22-летнего жителя Барабинского района из травмата. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске задержали парня, который выстрелил в 22-летнего жителя Барабинского района из травмата. Конфликт произошел ночью 12 августа.

Напомним, пострадавший пытался защитить свою девушку, случилась потасовка. В итоге оппонент несколько раз выстрелил в него, пули попали в живот и лицо. Новосибирца доставили в больницу, а стрелявшего объявили в розыск.

Спустя некоторое время личность подозреваемого установили – им оказался ранее не судимый 24-летний житель Заельцовского района.

− По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли зарегистрированный на него травматический пистолет с 50 патронами, − рассказали в ГУ МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Парень находится под подпиской о невыезде.

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