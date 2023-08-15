«Приревновал во время ссоры»: в Новосибирске судят пенсионерку, ударившую сожителя ножом в грудь

Пенсионерка ударила сожителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 66-летняя женщина оказалась в СИЗО по обвинению в убийстве 50-летнего сожителя. Конфликт случился в ночь с 28 января по 29 января 2023 года в частном доме на улице Левый берег Ельцовки.

По данным следствия, пенсионерка и ее сожитель стали с утра пить спирт, днем к ним зашел знакомый. Вечером вспыхнула ссора, 50-летний мужчина приревновал пенсионерку, а та схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Сибиряк скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Свидетели по делу рассказали, что восемь лет назад женщина уже напала на собутыльницу с ножом, ударив ее в шею после застолья. Пять лет назад она порезала собутыльника, а до этого - ударила другого сожителя ножом в живот, но до уголовного дела не дошло.

- Подозреваемая признала вину в убийстве на стадии следствия, но с началом рассмотрения дела в суде отказалась от своих показаний, - сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Артем Вонарха.

Суд арестовал женщину в январе 2023 года, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы

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