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НовостиОбщество14 августа 2023 10:05

На форуме «Технопром-2023» в Новосибирской области пройдут 227 мероприятий

В технологической выставке форума поучаствуют более 250 компаний
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области в 2023 году в десятый раз пройдет форум «Технопром». Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области в 2023 году в десятый раз пройдет форум «Технопром». Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области в 2023 году в десятый раз пройдет форум «Технопром». В этом году он будет посвящен вопросам импортозамещения и достижения технологического суверенитета страны. Длиться будет форум четыре дня: с 22 по 25 августа.

В программе форума — 227 мероприятий. Обсуждаться будут темы цифровых технологий искусственного интеллекта, ядерно-инновационных технологий, энергетики, высокотехнологического здравоохранения, аэрокосмических технологий и БПЛА, агробиотехнологии и генетики, биотехнологий, технологий для пищевой промышленности, экологии, станкостроения, робототехники, химии и катализа.

В технологической выставке форума примут участие более 250 компаний и 145 экспонентов. Выступят там около тысячи спикеров.

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