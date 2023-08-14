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НовостиПроисшествия14 августа 2023 9:56

Водитель «Ниссана» погиб, вылетев на встречку в Новосибирской области

В Новосибирской области водитель «Ниссана» погиб в ДТП с выездом на встречку
Анастасия ХРОМЫХ
В Карасукском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Карасукском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В понедельник, 14 августа, в Карасукском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Погиб 40-летний мужчина, сидевший за рулем «Ниссана».

Все случилось на автодороге К-17Р «Новосибирск − Кочки − Павлодар». Водитель Nissan AD двигался со стороны Карасука в сторону Новосибирска. На 373 километре мужчина вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Hyundai i30.

− В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан» скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Хендай» получила травмы, − рассказали в Госавтоинспекции по региону.

На место смертельного ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная служба полиции. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

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