В Новосибирске у «Ройял Парка» заметили машину разминирования

К новосибирскому торгово-развлекательному комплексу «Ройял Парк» подъехала машина разминирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К новосибирскому торгово-развлекательному комплексу «Ройял Парк» подъехала машина разминирования. Ее заметили в понедельник, 14 августа.

По словам очевидцев, также на место прибыли полиция, скорая и пожарная. Об этом рассказали в группе «ЧП Новосибирск».

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по региону.

− Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, − сообщили КП-Новосибирск в МВД.

По словам очевидцев, также на место прибыли полиция, скорая и пожарная. Фото: скриншот из группы «ЧП Новосибирск»

Не исключено, что кто-то оставил ложное сообщение, после чего оперативные службы выехали на место.

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