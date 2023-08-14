В Новосибирске у «Ройял Парка» заметили машину разминирования

К новосибирскому торгово-развлекательному комплексу «Ройял Парк» подъехала машина разминирования.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К новосибирскому торгово-развлекательному комплексу «Ройял Парк» подъехала машина разминирования. Ее заметили в понедельник, 14 августа.
По словам очевидцев, также на место прибыли полиция, скорая и пожарная. Об этом рассказали в группе «ЧП Новосибирск».
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по региону.
− Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, − сообщили КП-Новосибирск в МВД.
По словам очевидцев, также на место прибыли полиция, скорая и пожарная. Фото: скриншот из группы «ЧП Новосибирск»
Не исключено, что кто-то оставил ложное сообщение, после чего оперативные службы выехали на место.
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