В Бердске на неделю закроют движение транспорта по улице Комсомольской

В Бердске на улице Комсомольской будет закрыто движение автотранспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бердске на улице Комсомольской будет закрыто движение автотранспорта. В мэрии объяснили, с чем это связано.

— В связи с производством земляных работ по устранению дефекта на магистральном трубопроводе тепловой сети с выемкой грунта, в районе улицы Комсомольской, 15, — сообщили в городской администрации.

Так, с 9:00 15 августа до 17:00 21 августа будет приостановлено движение автотранспорта по улице Комсомольская: от улицы Лелюха до улицы Максима Горького.

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