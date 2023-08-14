Новосибирская область готова к проведению юбилейного, десятого форума «Технопром-2023»

Андрей Травников подчеркнул масштаб и значимость предстоящего события, насыщенность программы форума. Фото: Правительство НСО

Готовность региона к проведению одного из крупнейших мероприятий российской техносферы рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в Правительстве области. X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области 22-25 августа.

Андрей Травников подчеркнул масштаб и значимость предстоящего события, насыщенность программы форума.

— Архитектура Технопрома в этом году — особенная. С одной стороны, присутствует большой региональный блок, который будет вести лично вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко. С другой стороны, в Технопроме этого года четко и явно присутствуют отраслевые треки. Все отрасли, сферы нашей жизни, по сути дела, будут представлены на Технопроме. За отраслевые блоки отвечают профильные министерства Российской Федерации и соответствующие крупные компании и корпорации, — отметил глава региона.

Организаторами форума выступают Правительство РФ и Новосибирской области. Мероприятие должно стать площадкой для международных взаимоотношений. Форум будет включать в себя мероприятия-спутники: III Национальный форум трансфера технологий, XVII Сибирская венчурная ярмарка, Стратегическая сессия научно-образовательных центров России, II Фестиваль научно-популярного и индустриального кино «Кремний», заседание совета АИРР, Школа молодых ученых.

Всего запланировано 227 мероприятий. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Около тысячи спикеров подтвердили участие в мероприятиях.

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