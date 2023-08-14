В полиции проводят проверку после конфликта подростков у «Галереи»

Конфликт с участием двух групп произошел в воскресенье, 13 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске подростки устроили массовую разборку у ТРЦ «Галерея». В полиции проводят проверку, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Конфликт с участием двух групп произошел в воскресенье, 13 августа. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, ранее в полицию не поступало сообщений и заявлений по данному факту.

− В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, − рассказали в МВД.

Ранее КП-Новосибирск писала, что одни ребята были одеты во все черное, а вторые – в спортивную одежду.

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