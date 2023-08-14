В Новосибирской области 14-летний подросток случайно поджег балкон прадедушки

В городе Карасуке Новосибирской области в квартире 88-летнего пенсионера загорелся балкон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Карасуке Новосибирской области в квартире 88-летнего пенсионера загорелся балкон. Произошло это по вине его правнука.

Все случилось вечером 13 августа в пятиэтажке на улице Ленина. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, в квартире, где проживал 88-летний мужчина с инвалидностью, сработал автономный дымовой пожарный извещатель.

В это время у дедушки гостили правнуки − 14-летний мальчик и 12-летняя девочка. Оказалось, что подросток баловался спичками на балконе. Внезапно огонь перекинулся на лежавшие там вещи.

− Его сестра сразу сообщила о пожаре прадеду, и сама пыталась затушить огонь. У нее ничего не получилось, и дети выбежали в подъезд. Девочка стала стучаться к соседям, чтобы они помогли, двери никто не открывал, − поделились подробностями в МЧС.

На помощь пришла семья Дружининых, проживающая в этом доме. Соседи Алена и Евгений среагировали очень быстро. Мужчина отключил электроэнергию на четвертом и пятом этажах. Алена забежала в квартиру и стала помогать пенсионеру тушить огонь. Однако он еще сильнее разгорался.

Тогда Евгений подхватил дедушку под руки и эвакуировал из квартиры. К счастью, никто не пострадал.

На место прибыли пожарные. За две минуты они ликвидировали возгорание на площади четыре «квадрата». Огонь повредил балконный и оконный проем на кухне, сама квартира не пострадала.

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