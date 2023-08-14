В самолете Санкт-Петербург - Новосибирск упал уровень жидкости в гидросистеме

У самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Новосибирск, произошли неполадки в системе. Фото: Александр ГЛУЗ

У самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Новосибирск, произошли неполадки в системе. Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, была зафиксирована течь жидкости в гидросистеме.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа. Рейс выполняла авиакомпания «Сибирь».

− По сообщению инспекции аэропорта Новосибирск (Толмачево), командир воздушного судна в 18:54 на эшелоне Ф350 зафиксировал падение уровня жидкости в «Зеленой гидросистеме», − говорится в публикации.

Посадка прошла благополучно, с пассажирами все в порядке.

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