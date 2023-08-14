В Новосибирске двое мужчин устроили дебош в баре и отказались расплачиваться

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В субботу в 15.49 сигнал тревожной кнопки поступил из бара-магазина на Вокзальной магистрали. Двое уроженцев Тывы, еще несколько минут назад по-дружески распивавших алкогольные напитки, накинулись друг на друга с кулаками и разбили несколько тарелок. На просьбу продавца-администратора рассчитаться и покинуть заведение участники конфликта ответили категорическим отказом: у одного из них оказалась заблокирована банковская карта, а у другого и вовсе не было денег. Усмирять дебоширов прибыл экипаж ГБР-75 Агентства Безопасности. Нетрезвые посетители в запале решили выплеснуть эмоции уже на «гвардейцев», но были обезврежены. В магазин была вызвана скорая помощь. Медики констатировали у задержанных сильный приступ алкогольного опьянения и увезли их в больницу.

В 17.01 в воскресенье двое мужчин сумели похитить из торговой точки на проспекте Дзержинского несколько бутылок крепкого алкоголя. Спустя два часа, в 19.16, они решили наведаться в магазин за добавкой, но на этот раз продавцы раскрыли их преступный замысел, закрыли входные двери и нажали тревожную кнопку. Нарушители, застрявшие в импровизированной ловушке, оказали яростное сопротивление прибывшим на место бойцам ГБР-75. Когда же стало очевидно, что силы не равны, один из воришек попытался скрыться - забежал за соседний дом и попробовал слиться с толпой на остановке общественного транспорта. Впрочем, внешним видом и поведением он настолько контрастировал с окружающими, что бойцам ГВАРДИИ ничего не стоило найти его и задержать. Оба любителя крепкого алкоголя были переданы сотрудникам полиции.