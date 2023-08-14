В Новосибирской области медведь напал на домашний скот

Медведь держит в страхе жителей новосибирского села. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Жители села Новосилиш в Усть-Таркском районе Новосибирской области боятся выходить на улицу. А все из-за медведя, который уже успел подрать несколько домашних животных.

Как сообщает интернет-издание «Знамя труда», у местных пропало девять овец. Когда пара окровавленных животных прибежала домой, стало понятно – в окрестностях орудует косолапый убийца.

Сельчане вместе с егерями отправились по следам дикого животного. Примерно в 500 метрах от населенного пункта они обнаружили место «бойни». Часть туш была обглодана, другая часть – зарыта в землю. Сверху ямы были завалены почвой, ветками и травой.

В администрации Новосилишского сельсовета призвали местных жителей отказаться от походов в лес.

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