Эвакуировали 220 человек: на новосибирском складе произошла утечка аммиака

На одном из складов Новосибирска произошла утечка аммиака.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На одном из складов Новосибирска произошла утечка аммиака. Об этом на оперативном совещании 14 августа сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.
ЧП произошло в четверг, 10 августа. Выяснилось, что склад расположен на территории производственного объекта.
− Эвакуировано 220 человек, пострадавших нет. Угрозы населению не было, − подчеркнул Виктор Орлов.
Глава МЧС отметил, что подразделения отреагировали своевременно. Замеры качества воздуха не показали превышений ПДК.
Из-за чего произошла утечка − не уточняется.
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