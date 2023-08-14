Эвакуировали 220 человек: на новосибирском складе произошла утечка аммиака

На одном из складов Новосибирска произошла утечка аммиака. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одном из складов Новосибирска произошла утечка аммиака. Об этом на оперативном совещании 14 августа сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

ЧП произошло в четверг, 10 августа. Выяснилось, что склад расположен на территории производственного объекта.

− Эвакуировано 220 человек, пострадавших нет. Угрозы населению не было, − подчеркнул Виктор Орлов.

Глава МЧС отметил, что подразделения отреагировали своевременно. Замеры качества воздуха не показали превышений ПДК.

Из-за чего произошла утечка − не уточняется.

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