Стало известно, почему в Новосибирске закрыли Центральный рынок

Центральный рынок оказался закрыт раньше времени. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске на несколько часов перекрывали входы и выходы на Центральном рынке. Произошло это 13 августа во второй половине дня. Хотя рынок работает до 19.00, закрыт он был раньше.

— В пять вечера все двери и ворота закрыли, кроме одной. Такое время, и бежать некуда, — рассказал один из посетителей в отзывах на «Флампе», отметив, что это не соответствует пожарной безопасности.

В администрации Центрального рынка КП-Новосибирск объяснили, что в воскресенье был санитарный день, поэтому под вечер его закрыли.

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