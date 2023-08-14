Новосибирцы заметили собаку, сидящую на наружном подоконнике многоэтажки

Животное сняли по адресу Станиславского, 29. Фото: «Новосибирск с огоньком»
В Новосибирске на внешнем подоконнике девятиэтажки заметили маленькую собачку. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Животное сняли по адресу Станиславского, 29. По внешнему виду питомец напоминает пекинеса.
− Собачка на выгуле, хозяева на работе, − отметили в публикации.
Как животное оказалось на внешнем подоконнике – неизвестно. Также по снимку непонятно, какой это этаж.
Увиденное возмутило местных жителей. Кто-то начал переживать, что собачка могла упасть вниз.
− Бедный пес, − отреагировал один из новосибирцев.
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