Новосибирцы заметили собаку, сидящую на наружном подоконнике многоэтажки

Животное сняли по адресу Станиславского, 29. Фото: «Новосибирск с огоньком»

В Новосибирске на внешнем подоконнике девятиэтажки заметили маленькую собачку. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Животное сняли по адресу Станиславского, 29. По внешнему виду питомец напоминает пекинеса.

− Собачка на выгуле, хозяева на работе, − отметили в публикации.

Как животное оказалось на внешнем подоконнике – неизвестно. Также по снимку непонятно, какой это этаж.

Увиденное возмутило местных жителей. Кто-то начал переживать, что собачка могла упасть вниз.

− Бедный пес, − отреагировал один из новосибирцев.

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