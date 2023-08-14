В Новосибирске число самоубийств за год выросло на 6,3%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске число самоубийств за 2022 год выросло на 6,3%, составив 117 случаев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Новосибирскстат.

— Среди взрослых число таких случаев выросло до 116 за год, на 9,4%. Среди детей до 17 — уменьшилось на 75%, сократившись до одного случая в год, — сообщает Новосибирскстат.

Что касается всей Новосибирской области, то за 2022 год число самоубийств сократилось почти на 6% по сравнению с предыдущим годом. Самоубийства совершили 7 детей и 376 взрослых.

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