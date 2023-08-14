В Новосибирске УФАС выявило нарушение в закупке услуг для НГТУ на 115 млн рублей

Новосибирское УФАС уличило НГТУ в нарушении при закупке услуг на 115 миллионов рублей. Фото: НГТУ НЭТИ
Новосибирское УФАС уличило НГТУ в нарушении при закупке услуг на 115 миллионов рублей. Выяснилось, что в описании объекта закупки были включены две услуги, не связанные между собой.
Речь идет об услугах по уборке и гардеробному обслуживанию университета.
− Ведомство установило, что заказчик ограничил число участников закупки, объединив услуги по уборке и гардеробному обслуживанию, технически и функционально не связанные между собой, в один лот, − говорится на сайте УФАС по Новосибирской области.
Сам вуз не обосновал необходимость включения этих услуг, не предоставил доказательств и правовой позиции.
Более того, Управление Федеральной антимонопольной службы по региону считает, что необходимо включить в описание объекта закупки информацию о высоте, на которой нужно проводить влажную уборку штор и ламбрекенов. Эти сведения важны для потенциального исполнителя.
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