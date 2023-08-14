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НовостиОбщество14 августа 2023 4:49

В Новосибирске УФАС выявило нарушение в закупке услуг для НГТУ на 115 млн рублей

Речь об уборке и гардеробном обслуживании
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирское УФАС уличило НГТУ в нарушении при закупке услуг на 115 миллионов рублей. Фото: НГТУ НЭТИ

Новосибирское УФАС уличило НГТУ в нарушении при закупке услуг на 115 миллионов рублей. Фото: НГТУ НЭТИ

Новосибирское УФАС уличило НГТУ в нарушении при закупке услуг на 115 миллионов рублей. Выяснилось, что в описании объекта закупки были включены две услуги, не связанные между собой.

Речь идет об услугах по уборке и гардеробному обслуживанию университета.

− Ведомство установило, что заказчик ограничил число участников закупки, объединив услуги по уборке и гардеробному обслуживанию, технически и функционально не связанные между собой, в один лот, − говорится на сайте УФАС по Новосибирской области.

Сам вуз не обосновал необходимость включения этих услуг, не предоставил доказательств и правовой позиции.

Более того, Управление Федеральной антимонопольной службы по региону считает, что необходимо включить в описание объекта закупки информацию о высоте, на которой нужно проводить влажную уборку штор и ламбрекенов. Эти сведения важны для потенциального исполнителя.

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