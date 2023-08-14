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НовостиОбщество14 августа 2023 4:38

В Новосибирске приставы не дали должнице продать BMW в залоге у банка

Им пришлось пойти на хитрость, чтобы взыскать долг
Надежда РЫЖКИНА
Должница ждала покупателей, но вместо них пришли приставы. Фото: ГУФССП по Новосибирской области

Должница ждала покупателей, но вместо них пришли приставы. Фото: ГУФССП по Новосибирской области

В Новосибирске женщина пыталась продать машину BMW 118i, находящуюся в залоге у банка. Хозяйка не платила по кредитам вовремя, из-за чего у нее накопился долг больше 300 тысяч рублей. Судебные приставы потребовали у нее предоставить залоговое авто, но сибирячка от них скрываться. Тогда им пришлось пойти на хитрость.

— Приставу-исполнителю поступила информация, что машину выставили на продажу в одном из автосалонов города. Позвонив в компанию как покупатель, сотрудник попросил привезти автомобиль на СТО для проверки технического состояния. Но вместо покупателей на осмотр прибыли судебные приставы, которые арестовали и эвакуировали автомобиль, — сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.

Уже на следующий день владелица автомобиля принесла в службу судебных приставов квитанцию о полной оплате долга.

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