К 20 августа в Новосибирске потеплеет до +22 градусов

В конце августа снова вернется тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 11 августа установилась пасмурная погода. Похолодало до +14…+16 градусов, каждый день идет дождь. Однако теплое лето к нам еще ненадолго заглянет в конце августа.

Согласно прогнозу «Росгидрометцентра», до +20 градусов днем потеплеет уже в четверг, 17 августа, однако еще будет идти дождь. На выходных, 19 и 20 августа, потеплеет до +20…+22 и будет солнечно.

«Яндекс.Погода» обещает потепление и окончание дождей с 18 августа. 20 августа станет самым жарким днем, с температурой до +23…+25. Немного прохладнее, до +20…+22, станет с понедельника, 21 августа. Во все дни до 23 августа будет ясно или облачно с прояснениями, без осадков.

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