На трассе под Новосибирском грузовик столкнулся с «Тойотой» — погиб мужчина

Пассажир иномарки умер по пути в больницу. Фото: Дороги с Кузнецовым
В Мошковском районе Новосибирской области в ночь на 14 августа произошла авария со смертельным исходом. Автомобиль Toyota на встречной полосе столкнулся с грузовиком МАН.
— Водитель иномарки не пострадал, а 37-летний пассажир получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу в карете скорой помощи, — сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».
Сотрудники Госавтоинспекции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в ночь на 13 августа в Черепаново на мотоцикле разбилась девушка-пассажирка.
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