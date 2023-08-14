На трассе под Новосибирском грузовик столкнулся с «Тойотой» — погиб мужчина

Пассажир иномарки умер по пути в больницу. Фото: Дороги с Кузнецовым

В Мошковском районе Новосибирской области в ночь на 14 августа произошла авария со смертельным исходом. Автомобиль Toyota на встречной полосе столкнулся с грузовиком МАН.

— Водитель иномарки не пострадал, а 37-летний пассажир получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу в карете скорой помощи, — сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

Сотрудники Госавтоинспекции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в ночь на 13 августа в Черепаново на мотоцикле разбилась девушка-пассажирка.

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