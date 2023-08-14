В Новосибирске у входа в ЛДС собралась толпа во время открытия

На открытие ЛДС возле его дверей собрались огромные очереди. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На открытие нового ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» пришли тысячи новосибирцев. Возле входа вытянулись огромные очереди. Хотя новый спорткомплекс может вместить больше 10 тысяч человек, места хватило не всем - часть горожан отмечала открытие на улице.

Желающих было очень много. Когда 10 августа запустили продажу билетов на матч между сборными России и Белоруссии, сайт перестал работать на некоторое время из-за большого числа заявок. А когда продажи возобновили, бесплатные билеты разобрали за 10 минут.

Ледовая арена открылась в воскресенье, 13 августа. Как это было и чем удивили болельщиков, читайте в нашем репортаже.

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