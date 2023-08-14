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НовостиОбщество14 августа 2023 2:04

В Новосибирске у входа в ЛДС собралась толпа во время открытия

Внутрь нового дворца спорта смогли попасть не все
Раиса АЗАРОВА
На открытие ЛДС возле его дверей собрались огромные очереди.

На открытие ЛДС возле его дверей собрались огромные очереди.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На открытие нового ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» пришли тысячи новосибирцев. Возле входа вытянулись огромные очереди. Хотя новый спорткомплекс может вместить больше 10 тысяч человек, места хватило не всем - часть горожан отмечала открытие на улице.

Желающих было очень много. Когда 10 августа запустили продажу билетов на матч между сборными России и Белоруссии, сайт перестал работать на некоторое время из-за большого числа заявок. А когда продажи возобновили, бесплатные билеты разобрали за 10 минут.

Ледовая арена открылась в воскресенье, 13 августа. Как это было и чем удивили болельщиков, читайте в нашем репортаже.

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