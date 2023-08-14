В Новосибирской области ищут подрядчика для капремонта экопарка в Оби

Парк планируют открыть зимой 2023 года. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области ищут подрядчика, который завершит облагораживание экопарка «Обской» в городе Оби. За работы готовы заплатить почти 64 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт должен пройти в три этапа. На первом подрядчик должен обустроить покрытие дорожек, парковки, тротуара. На втором — установить 112 скамейки и арт-объект в виде буквы «Экопарк Обской», а также засадить парк деревьями и кустарниками: ивой, елью, яблоней, вязом, спиреей, цветами и водными растениями. На третьем этапе — смонтировать смотровую площадку и установить ограждения.

Завершить работы по контракту планируется до 30 ноября 2023 года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 21 августа. Деньги на финансирование ремонта поступят из федерального, регионального бюджетов, а также бюджета города Оби.

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