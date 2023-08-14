В Новосибирске по решению суда снесли кафе Carl's Jr

Здание бургерной полностью снесли. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Новосибирске с территории Первомайского сквера снесли здание кафе, которое простояло там больше 20 лет. Последним арендатором там была бургерная Carl's Jr.

— Павильон, в котором до июня 2023 года работал Sabai Bar, и здание, которое арендуют Park Cafe, Перчини, планировали снести, так же как и Carl’s Jr. Но разбирать их пока не начали, хотя суд также постановил их снести, — сообщает BRM-Новосибирск.

Напомним, бургерную постановили снести в марте 2023 года. Работы по реконструкции Первомайского сквера должны завершить к 15 октября.

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