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НовостиОбщество13 августа 2023 18:12

Новосибирские спасатели вытащили палец ребенка из игрушечного пистолета

Помощь медика мальчику не понадобилась
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Палец застрял в игрушке. Фото: "МАСС"

Палец застрял в игрушке. Фото: "МАСС"

Новосибирские спасатели вытащили палец ребенка из игрушечного пистолета. Инцидент произошел в Первомайском районе.

- Палец ребенка застрял в игрушечном пистолете. Ребенку 8 лет, - сообщается в группе «МАСС».

Мальчика спасли. Палец высвободили из «плена». Помощь медиков ему не понадобилась.

Напомним, что спасатели нашли тела двух мужчин в запертых квартирах. Они передали их правоохранителям.

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