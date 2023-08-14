Дождь и ветер: синоптики дали прогноз на начало рабочей недели

Дождь будет идти весь день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске 14 августа ожидается дождь и юго-западный ветер. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

- Днем температура воздуха поднимется до +15…+17 градусов. К вечеру похолодает до +11. Ветер подует юго-западный со скоростью до 8 метров в секунду. Так же ожидается дождь, - прогнозируют метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода» дождь будет идти весь день. Днем столбики термометров поднимутся до +15, а ночью будет +11…+13 градусов. Атмосферное давление составит 744-748 миллиметров ртутного столба.

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